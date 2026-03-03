«А у тебя усы белые!»: амурский тигр показал свои вибриссы на камеру в Приморье

Сотрудники национального парка «Бикин» получили уникальные кадры: амурский тигр подошел к фотоловушке так близко, что в объектив попали даже его усы, покрытые пушистым слоем инея, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».
На кадрах видно, как крупный хищник медленно идет по снежной тропинке прямо на камеру. В какой-то момент животное останавливается буквально в нескольких сантиметрах от объектива. Из-за сильного холода и влажности дыхание тигра превратилось в пар, а его длинные вибриссы (усы) полностью покрылись белым инеем, что придало зверю немного удивленный и забавный вид.
