«А у тебя усы белые!»: амурский тигр показал свои вибриссы на камеру в Приморье

Хищник подошел вплотную к фотоловушке в национальном парке, позволив рассмотреть детали, которые обычно скрыты.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники национального парка «Бикин» получили уникальные кадры: амурский тигр подошел к фотоловушке так близко, что в объектив попали даже его усы, покрытые пушистым слоем инея, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

На кадрах видно, как крупный хищник медленно идет по снежной тропинке прямо на камеру. В какой-то момент животное останавливается буквально в нескольких сантиметрах от объектива. Из-за сильного холода и влажности дыхание тигра превратилось в пар, а его длинные вибриссы (усы) полностью покрылись белым инеем, что придало зверю немного удивленный и забавный вид.

Напомним, что недавно пятнистая мама-леопард тщательно вылизывала одного своего котенка, а ее второй детеныш, оставшийся без порции внимания, выразил явное недовольство происходящим, скривив усатую мордочку. Кадры семейной драмы попали в объектив фотоловушки в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда в Китае.