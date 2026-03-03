Приморцы не могут вернуться домой из-за закрытого неба над Ближним Востоком

«Есть туристы, которые, скажем так, застряли. Есть те, кто не вылетел из-за отмены многих рейсов авиакомпаниями», — сообщили PrimaMedia в одной из турфирм.
Некоторым путешественникам повезло больше — например, туристы, чей отдых продлится до 4 марта, пока не меняют планов и остаются в ОАЭ.
Туристам предлагают на выбор: либо полностью аннулировать тур и получить деньги обратно без штрафов, либо перенести поездку на другие даты или даже сменить направление. Все заявки, начиная с завтрашних вылетов, будут рассматриваться индивидуально.
На текущий момент число россиян, не имеющих возможности вылететь из ОАЭ, достигло 6 тысяч — именно столько человек зарегистрировалось на сайте генконсульства. Дипломатическое ведомство переведено на круглосуточный режим работы.
Напомним, из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока десятки авиакомпаний, включая Emirates, Fly Dubai, Qatar Airways и Etihad Airways, скорректировали полеты в регион и обратно. Причина — эскалация конфликта: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, Иран ответил ракетами по израильской территории и объектам США, взрывы прогремели в том числе в Дубае. МИД РФ осудил атаки.