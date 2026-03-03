Приморцы не могут вернуться домой из-за закрытого неба над Ближним Востоком

Напомним, из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока десятки авиакомпаний, включая Emirates, Fly Dubai, Qatar Airways и Etihad Airways, скорректировали полеты в регион и обратно. Причина — эскалация конфликта: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, Иран ответил ракетами по израильской территории и объектам США, взрывы прогремели в том числе в Дубае. МИД РФ осудил атаки.