Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморцы не могут вернуться домой из-за закрытого неба над Ближним Востоком

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта, ФедералПресс. Приморские туристы оказались в числе тысяч россиян, которые не могут вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком. Авиакомпании массово корректируют расписание после ракетных ударов и атак дронов по территории ОАЭ.

Источник: Freepik

«Есть туристы, которые, скажем так, застряли. Есть те, кто не вылетел из-за отмены многих рейсов авиакомпаниями», — сообщили PrimaMedia в одной из турфирм.

Некоторым путешественникам повезло больше — например, туристы, чей отдых продлится до 4 марта, пока не меняют планов и остаются в ОАЭ.

Туристам предлагают на выбор: либо полностью аннулировать тур и получить деньги обратно без штрафов, либо перенести поездку на другие даты или даже сменить направление. Все заявки, начиная с завтрашних вылетов, будут рассматриваться индивидуально.

На текущий момент число россиян, не имеющих возможности вылететь из ОАЭ, достигло 6 тысяч — именно столько человек зарегистрировалось на сайте генконсульства. Дипломатическое ведомство переведено на круглосуточный режим работы.

Напомним, из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока десятки авиакомпаний, включая Emirates, Fly Dubai, Qatar Airways и Etihad Airways, скорректировали полеты в регион и обратно. Причина — эскалация конфликта: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, Иран ответил ракетами по израильской территории и объектам США, взрывы прогремели в том числе в Дубае. МИД РФ осудил атаки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше