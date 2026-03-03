Москва
КСИР заявил о гибели более 40 военных США при ударе по объекту в Дубае

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 3 марта, сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае погибли более 40 человек, еще около 70 получили ранения.

— В этой комбинированной беспилотной и ракетной атаке боевых подразделений военно-морских сил Корпуса погибло более 40 американцев, а число ранеными оцениваются более 70 человек, — говорится в сообщении иранских военных.

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что к 16:00 по североамериканскому времени 2 марта количество американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, увеличилось до шести.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.

