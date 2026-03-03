Москва
Посольство США в Эр-Рияде атаковали два БПЛА, начался пожар

В момент атаки БПЛА на посольство США в Эр-Рияде в здании не было людей.

Источник: Комсомольская правда

Два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. На территории дипмиссии начался пожар, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.

До этого агентство AFP писало, что в дипломатическом районе Эр-Рияда произошли два мощных взрыва.

Кроме этого, журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщил, что в момент атаки беспилотников на посольство США в Эр-Рияде в здании никого не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

«Чиновник сообщил Fox, что посольство США в Эр-Рияде было пустым на момент удара БПЛА Ирана, никто не пострадал», — написал он в соцсетях.

Как ранее писал KP.RU, силы ПВО Саудовской Аравии сбили два иранских беспилотника Shahed-136 в районе крупнейшего в мире НПЗ в городе Рас-Таннур. Обломки упали на территорию завода, начался пожар. Как уточнялось, предприятие полностью остановило работу для проверки повреждений и обеспечения безопасности персонала.

