Посольство США в Эр-Рияде атаковали два БПЛА, начался пожар

Два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. На территории дипмиссии начался пожар, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.
До этого агентство AFP писало, что в дипломатическом районе Эр-Рияда произошли два мощных взрыва.
Кроме этого, журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщил, что в момент атаки беспилотников на посольство США в Эр-Рияде в здании никого не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.
«Чиновник сообщил Fox, что посольство США в Эр-Рияде было пустым на момент удара БПЛА Ирана, никто не пострадал», — написал он в соцсетях.
Как ранее писал KP.RU, силы ПВО Саудовской Аравии сбили два иранских беспилотника Shahed-136 в районе крупнейшего в мире НПЗ в городе Рас-Таннур. Обломки упали на территорию завода, начался пожар. Как уточнялось, предприятие полностью остановило работу для проверки повреждений и обеспечения безопасности персонала.