Золотой гроб и патруль силовиков: как хоронили главу мексиканского наркокартеля Эль Менчо

Сообщается, что погребение прошло в закрытом режиме. При этом возле похоронного бюро, откуда вывезли тело главы наркокартеля в золотом гробу, дежурили военные и армейская бронетехника. Также весь маршрут траурного кортежа и территорию кладбища патрулировали бойцы федеральных и региональных силовых структур.