Золотой гроб и патруль силовиков: как хоронили главу мексиканского наркокартеля Эль Менчо

Мексиканского наркобарона Эль Менчо похоронили в золотом гробу. Об этом информирует издание El Universal.
Сообщается, что погребение прошло в закрытом режиме. При этом возле похоронного бюро, откуда вывезли тело главы наркокартеля в золотом гробу, дежурили военные и армейская бронетехника. Также весь маршрут траурного кортежа и территорию кладбища патрулировали бойцы федеральных и региональных силовых структур.
Напомним, мексиканские силовики ликвидировали одного из самых разыскиваемых преступников мира, главаря мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, в Госдепе США это назвали великим событием.
Позже в Минобороны Мексики рассказали, что на главу наркокартеля Эль Менчо вышли через его любовницу.
После ликвидации Эль Менчо наркокартель устроил бойню по всей Мексике, преступники нападали на полицейские участки, взрывали автомобили, поджигали самолёты.
