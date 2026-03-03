Средняя зарплата на вахте в Иркутской области достигла 178 тысяч рублей

Вахтовый метод работы становится все популярнее в регионе. В начале 2026 года 34% всех вакансий в Иркутской области предлагали вахту. Для сравнения, в 2024 году таких предложений было 26%, в 2025-м — 28%. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.
Главный плюс вахты — высокие зарплаты. По итогам 2025 года медианная зарплата в вахтовых вакансиях составила 178,6 тысячи рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Но устроиться на такую работу без опыта почти невозможно. Требование об опыте указано в 88% вакансий.
— Работодателям нужны специалисты с конкретными профессиональными навыками: ремонт и обслуживание техники, строительство, чтение чертежей, сварочные и слесарные работы, монтаж, электромонтаж, управление грузовым транспортом. Также важны точность, ответственность, умение работать в команде и готовность учиться, — пишут аналитики hh.ru.
Чаще всего ищут разнорабочих, машинистов, водителей, электромонтажников, сварщиков и монтажников. Востребованы также повара, слесари-сантехники, инженеры, прорабы, механики и мастера участка.
Самые высокие зарплаты сейчас предлагают в Магадане. Например, начальнику фабрики готовы платить от 580 тысяч рублей в месяц, геологу — от 550 тысяч, водителям БелАЗов, буровых установок и погрузчиков — от 330 до 350 тысяч.
