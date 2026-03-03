Средняя зарплата на вахте в Иркутской области достигла 178 тысяч рублей

Вахтовый метод работы становится все популярнее в регионе. В начале 2026 года 34% всех вакансий в Иркутской области предлагали вахту. Для сравнения, в 2024 году таких предложений было 26%, в 2025-м — 28%. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.