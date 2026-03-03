Стало известно, во сколько обойдется дорога обратно в Россию туристам из ОАЭ

По словам россиянки Александры Митченко, туристы из РФ в Дубае ищут пути вылета через Оман, но дорога туда из ОАЭ обойдется минимум в 50 тыс. рублей.
«Общалась с другими туристами. Некоторые думают выбираться через Оман до Стамбула или Еревана, а далее в Россию. До границы 1500 дирхам за машину (это 30 тыс. рублей). Границу пешком. И дальше до аэропорта Маскат 20 тыс. рублей», — рассказала Митченко в беседе с РИА Новости.
Собеседница добавила, что среди прочего обсуждается перелет в Оман на частном самолете, однако цена билета достигает 20 тыс. долларов с пассажира.
Она также уточнила, что все перечисленные варианты не проверены официально, а цены — ориентировочные.
Напомним, что ночью 3 марта из Дубая в Москву вылетел самолет с 70-процентной нагрузкой.
Как стало известно ранее, цены на рейсы из Дубая в Новосибирск и Екатеринбург взлетели до 360 тыс. рублей на четверых человек, включая грудничка.