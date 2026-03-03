Москва
Туристка из Новосибирска рассказала о ситуации в Дубае 3 марта из-за военного конфликта

Жительница Новосибирска Татьяна Жданова рассчитывала отметить свой день рождения в Дубае, выбрав один из самых фешенебельных отелей — Atlantis The Royal на Пальме Джумейра.

Источник: Сиб.фм

Но праздничная атмосфера развеялась в момент, когда прогремели взрывы ракет и заработали системы противовоздушной обороны.

Татьяна рассказала Сиб.фм, как обстоит ситуация сейчас.

«Мы остались в нашем отеле. Я долго беседовала с администрацией. Они говорят о том, что вариант продления отеля без доплаты предлагают только в Абу-Даби», — сообщила она.

Однако туристке удалось после долгих переговоров добиться 40% скидки.

«Остаёмся в Atlantis The Royal, в Dubai Marina не поедем — там очень много высоток и в случае опасности эвакуация вся будет, в лучшем случае, только на парковке», — добавила сибирячка.

Также Татьяна рассказала, что уже открывают часть уличных территорий отеля, бассейна и пляжа.

Редакция Сиб.фм желает всем российским туристам, пребывающим сейчас в ОАЭ, благополучно и в кратчайшие сроки вернуться домой.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия в Иране. Подробнее об этом можно почитать здесь.

