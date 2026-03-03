Эксперт Ладушкин объяснил, кому новый закон о такси осложнит жизнь

По словам эксперта, наиболее заметно новые требования ударят по тем категориям такси, которые не вписываются в модельный ряд российских и локализованных производств. В первую очередь под удар попадают люкс- и бизнес-сегменты, поскольку такие автомобили преимущественно выпускаются за рубежом и представлены в стране в ограниченном количестве. «Клиентам станет сложнее заказать некоторые виды такси, которые не относятся к типовым моделям, производимым в России. В первую очередь это коснётся люксового и бизнес-сегмента, поскольку такие автомобили в основном выпускаются за рубежом и в России представлены в ограниченном объёме. Соответственно, их будет сложнее включать в реестр и использовать в официальной работе такси. В результате предложение в этих категориях может заметно сократиться», — пояснил Ладушкин.