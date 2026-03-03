Эксперт Ладушкин объяснил, кому новый закон о такси осложнит жизнь

С первого марта в России начали действовать обновлённые правила включения автомобилей в региональные реестры такси: теперь машина должна соответствовать установленным государством критериям локализации. О том, как это отразится на рынке перевозок, в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
По словам эксперта, наиболее заметно новые требования ударят по тем категориям такси, которые не вписываются в модельный ряд российских и локализованных производств. В первую очередь под удар попадают люкс- и бизнес-сегменты, поскольку такие автомобили преимущественно выпускаются за рубежом и представлены в стране в ограниченном количестве. «Клиентам станет сложнее заказать некоторые виды такси, которые не относятся к типовым моделям, производимым в России. В первую очередь это коснётся люксового и бизнес-сегмента, поскольку такие автомобили в основном выпускаются за рубежом и в России представлены в ограниченном объёме. Соответственно, их будет сложнее включать в реестр и использовать в официальной работе такси. В результате предложение в этих категориях может заметно сократиться», — пояснил Ладушкин.
При этом массовые сегменты — эконом и комфорт — пока сохраняют относительную стабильность. Эксперт отметил, что многие таксопарки заранее позаботились о получении лицензий на автомобили, которые планировали закупать, и эти разрешения продолжают действовать весь положенный срок. Поэтому резкого скачка цен, вызванного именно законом о локализации, в ближайшее время не произойдёт. «В ближайшей перспективе серьёзного повышения цен, обусловленного законом о локализации, я не предвижу. Большое количество таксопарков заранее получили лицензии на новые автомобили, которые планировали закупать, и эти лицензии сохраняются на весь срок действия. Поэтому сиюминутных скачков, связанных именно с законом, быть не может. Если рост тарифов и произойдёт, то это будет скорее маркетинговая история», — добавил специалист.
Куда более серьёзным последствием новых правил, по мнению Ладушкина, может стать уход части перевозчиков в тень. Ужесточение требований способно подтолкнуть водителей к отказу от официального оформления и переходу на нелегальные схемы работы. «Возможен достаточно серьёзный рост числа серых агрегаторов, которые оказывают услуги без лицензии. Значительная часть рынка может уйти в тень, перестать платить налоги и продолжить работу через альтернативные каналы связи с клиентами. Такие перевозчики будут зарабатывать вне официальных платформ и вне действующего регулирования. В результате ощутимая доля рынка способна выйти из легального поля», — предупредил эксперт. Если это произойдёт, у легальных агрегаторов сократится количество доступных машин, что неизбежно приведёт к увеличению времени подачи и, как следствие, может повлиять на конечную стоимость поездки. Впрочем, пока ситуация только начинает развиваться, и окончательные последствия нововведений станут понятны позже, когда рынок отреагирует на новые правила.