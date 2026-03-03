Минобороны Катара раскрыло, сколько ракет запустил Иран с начала операции

Катарское оборонное ведомство обнародовало статистику ракетных обстрелов со стороны Ирана. По его данным, Тегеран выпустил в направлении страны 3 крылатые и 101 баллистическую ракету. Большинство из них было перехвачено средствами ПВО.
«В ходе иранской агрессии по Катару было выпущено 3 крылатые и 101 баллистическая ракета и 39 беспилотников. Удалось перехватить все крылатые ракеты, 98 баллистических и 24 БПЛА», — передает слова ведомства агентство QNA.
По утверждению катарского военного ведомства, силами ПВО были также поражены два истребителя Су-24, вылетевших с иранских аэродромов.
Как писало ранее издание TWZ, США впервые применили новейшую баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) в ходе атаки на территорию Ирана.
В свою очередь телеканал CNN отмечал, что запасы американский ракет, в том числе Tomahawk, истощаются.