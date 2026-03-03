Краснокнижную рыбу пытался провезти в багажнике водитель из Комсомольска-на-Амуре

В ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре в Центральном округе остановили для проверки автомобиль с прицепом. В кузове под тентом автоинспекторы обнаружили мешки, в которых находились 15 замороженных рыбных туш. Согласно заключению специалистов, сумма причиненного государству ущерба превысила 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Житель Комсомольска-на-Амуре задержан полицией за незаконный оборот рыб осетровых видов», — говорится в сообщении.
На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая установила, что водитель перевозил особо ценные биологические ресурсы: осетр и калугу, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.
По словам 45-летнего подозреваемого, перевозку рыбы в город Юности он осуществлял по просьбе неизвестного мужчины из города Николаевска-на-Амуре за вознаграждение в 50 тысяч рублей. Прибыв на место, он должен был ждать дальнейших указаний. Эта версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции.
При этом мужчина знал, что данная рыба относится к ценным видам биологических ресурсов и ее добыча, хранение и транспортировка являются незаконными.
Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Биоресурсы изъяты и помещены на ответственное хранение.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к противоправным деяниям.