КСИР заявил, что атаковал беспилотниками 160 военнослужащих США

Элитные части иранской армии КСИР (корпус стражей исламской революции) атаковали группу американских военнослужащих на территории эмирата Дубай.
«Иранские беспилотники атаковали скопление живой силы американской армии в Дубае», — цитирует заявление КСИР агентство INA.
Отмечается, что в атакованной группе было 160 военных США. При этом не сообщается, был ли нанесён урон этой группе.
Также сообщалось, что армия Ирана ударила по базе США в Кувейте и кораблям в Индийском океане.
Тем временем война на Ближнем Востоке становится все интенсивней. Иран продолжает обстреливать объекты в соседних странах.
