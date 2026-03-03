Москва
КСИР заявил, что атаковал беспилотниками 160 военнослужащих США

Иранские военные заявили, что атаковали живую силу американцев на территории Дубая.

Источник: Комсомольская правда

Элитные части иранской армии КСИР (корпус стражей исламской революции) атаковали группу американских военнослужащих на территории эмирата Дубай.

«Иранские беспилотники атаковали скопление живой силы американской армии в Дубае», — цитирует заявление КСИР агентство INA.

Отмечается, что в атакованной группе было 160 военных США. При этом не сообщается, был ли нанесён урон этой группе.

Также сообщалось, что армия Ирана ударила по базе США в Кувейте и кораблям в Индийском океане.

Тем временем война на Ближнем Востоке становится все интенсивней. Иран продолжает обстреливать объекты в соседних странах.

Как полковник Баранец оценил уровень профессионализма военных ведомств США и Израиля, а также предпринятый Ираном в ответ на агрессию шаги, читайте здесь на KP.RU.

Что известно об ответной атаке Ирана по Израилю, читайте здесь на KP.RU.

