Более 200 омских пассажиров не смогли сегодня улететь вовремя в Сочи

В омском аэропорту произошла значительная задержка самолета Boeing 737−900, который должен был сегодня улететь в Сочи в 8 часов. Вылет авиалайнера отложен пока на 4 часа — до 12:00 местного времени. Более 200 пассажиров вынуждены провести томительное ожидания с морским курортом по необъявленным причинам. Также с опозданием на 1 и 2 часа соответственно, улетели из Омска еще два авиалайнера в Москву. Оба рейса — авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» — принимает столичный аэропорт Шереметьево.