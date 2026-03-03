Москва
Более 200 омских пассажиров не смогли сегодня улететь вовремя в Сочи

Самолет авиакомпании «Икар», вылетающий из Омска в аэропорт Адлера, задерживается в омском аэропорту на 4 часа.

Источник: Комсомольская правда

Томительные часы проведут сегодня, 3 марта, пассажиры рейса ЕО480. Boeing 737−900 авиакомпании «Икар» задерживается в омской аэрогавани по необъявленным причинам почти на 4 часа.

В омском аэропорту произошла значительная задержка самолета Boeing 737−900, который должен был сегодня улететь в Сочи в 8 часов. Вылет авиалайнера отложен пока на 4 часа — до 12:00 местного времени. Более 200 пассажиров вынуждены провести томительное ожидания с морским курортом по необъявленным причинам. Также с опозданием на 1 и 2 часа соответственно, улетели из Омска еще два авиалайнера в Москву. Оба рейса — авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» — принимает столичный аэропорт Шереметьево.

