Украинского блогера внесли в базу сайта «Миротворец»

На Украине блогера Игоря Латышева, который критикует ТЦК, обвинили в срыве мобилизации в ВСУ и внесли в базу сайта «Миротворец».

Источник: Аргументы и факты

Блогер из Черниговской области Украины Игорь Латышев, который критикует киевский режим, внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*, следует из информации с этого элетронного ресурса.

Причиной такого решения авторы проекта называют «срыв мобилизации» в ВСУ. Кроме того, Латышева обвиняют в «деморализации силовых структур Украины».

В своих выступлениях он критикует деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Блогер называет действия сотрудников этих учреждений незаконными.

Напомним, в июле 2024 года в базу «Миротворца» включили ряд популярных украинских блогеров, потребовавших немедленного прекращения боевых действий. В феврале 2026 года стало известно, что украинского политика и создателя этого сайта Георгия Туку** внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс представляет собой базу данных, собранную незаконным способом.

* Признан террористическим и запрещён в России.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.