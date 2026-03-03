Украинского блогера внесли в базу сайта «Миротворец»

Блогер из Черниговской области Украины Игорь Латышев, который критикует киевский режим, внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*, следует из информации с этого элетронного ресурса.
Причиной такого решения авторы проекта называют «срыв мобилизации» в ВСУ. Кроме того, Латышева обвиняют в «деморализации силовых структур Украины».
В своих выступлениях он критикует деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Блогер называет действия сотрудников этих учреждений незаконными.
Напомним, в июле 2024 года в базу «Миротворца» включили ряд популярных украинских блогеров, потребовавших немедленного прекращения боевых действий. В феврале 2026 года стало известно, что украинского политика и создателя этого сайта Георгия Туку** внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
«Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс представляет собой базу данных, собранную незаконным способом.
* Признан террористическим и запрещён в России.
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.