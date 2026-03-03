Москва
В Ангарске за два дня поймали пятерых нелегальных таксистов

Полицейские выявили более 15 нарушений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В конце февраля 2026 года госавтоинспекторы вместе с представителями минтранса провели в Ангарске рейд «Такси». За два дня они проверили, как перевозчики соблюдают правила безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Ангарскому городскому округу.

— Полицейские выявили более 15 нарушений. Чаще всего водители перевозили пассажиров с нарушением безопасности и управляли машинами с неисправностями, — говорится в сообщении ведомства.

Пятерых таксистов привлекли к ответственности за работу без специального разрешения или лицензии.

