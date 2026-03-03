В Ангарске за два дня поймали пятерых нелегальных таксистов

В конце февраля 2026 года госавтоинспекторы вместе с представителями минтранса провели в Ангарске рейд «Такси». За два дня они проверили, как перевозчики соблюдают правила безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Ангарскому городскому округу.