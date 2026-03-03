В Ангарске за два дня поймали пятерых нелегальных таксистов

— Полицейские выявили более 15 нарушений. Чаще всего водители перевозили пассажиров с нарушением безопасности и управляли машинами с неисправностями, — говорится в сообщении ведомства.
Пятерых таксистов привлекли к ответственности за работу без специального разрешения или лицензии.
Ранее «КП-Иркутск» рассказывала о том, что истощенная и беспомощная собака бродила по Шелехову, отчаянно ища помощь. Видя состояние животного, сложно оставаться равнодушным: кажется, что каждая косточка готова проступить сквозь тонкую кожу. Сейчас животному ищут новый дом.