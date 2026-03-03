Вблизи «Зоны 52» в США зафиксировали более 100 землетрясений за неделю

В районе засекреченного военного полигона в Неваде, известного как «Зона 52», произошла серия подземных толчков. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным Геологической службы США, за последние сутки зарегистрировано 16 землетрясений магнитудой свыше 2,5. Всего за предыдущую неделю их число превысило 100, магнитуда колебалась от 1,0 до более 3,0.
Территория, где фиксируются толчки, ранее использовалась для ядерных испытаний. Сейсмическая активность совпала по времени с началом военной операции США и Израиля против Ирана.
Официальных заявлений о возобновлении ядерных испытаний не поступало — причиной может быть как естественная геологическая активность, так и подземные толчки, схожие по характеристикам с испытаниями, говорится в сообщении.
