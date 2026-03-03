В Новосибирской области изменился порядок учёта алиментов

В Отделении Социального фонда России по Новосибирской области рассказали о новых правилах учёта алиментов при назначении единого пособия. Эти правила вступили в силу с 1 марта 2026 года.
Теперь, если алименты не оформлены через суд, их размер для расчёта доходов семьи определяется не от МРОТ, а от среднемесячной зарплаты в регионе. Размер алиментов составляет: ¼ на одного ребёнка, ⅓ на двоих, ½ на троих и более детей.
Если алименты установлены судом, учитываются фактически полученные суммы, которые нужно указать в заявлении. При устной договорённости или нотариальном соглашении родители также указывают размер выплат, но он не может быть ниже установленного минимума.
Если сумма занижена, в расчёт возьмут долю от средней зарплаты по региону.
