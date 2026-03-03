В Новосибирской области изменился порядок учёта алиментов

Теперь, если алименты не оформлены через суд, их размер для расчёта доходов семьи определяется не от МРОТ, а от среднемесячной зарплаты в регионе. Размер алиментов составляет: ¼ на одного ребёнка, ⅓ на двоих, ½ на троих и более детей.