В Красноярском перинатальном центре в феврале родилось 8 двойняшек

Напомним, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.