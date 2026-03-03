Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском перинатальном центре в феврале родилось 8 двойняшек

В Красноярском перинатальном центре в феврале родилось 318 малышей.

Источник: Reuters

В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства подвели итоги рождаемости за февраль 2026 года.

По информации пресс-службы медучреждения, за прошлый месяц в центре появились на свет 318 малышей: 157 мальчиков и 161 девочка. Из них 8 двоен, троен не было.

«Самым маленьким ребенком февраля оказался мальчик — его вес при рождении составил 750 граммов. Самым большим ребенком стал мальчик весом 5630 граммов», — уточнили в перинатальном центре.

Напомним, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

В состав центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и краевой перинатальный центр.