В Красноярском перинатальном центре в феврале родилось 8 двойняшек

В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства подвели итоги рождаемости за февраль 2026 года.
По информации пресс-службы медучреждения, за прошлый месяц в центре появились на свет 318 малышей: 157 мальчиков и 161 девочка. Из них 8 двоен, троен не было.
«Самым маленьким ребенком февраля оказался мальчик — его вес при рождении составил 750 граммов. Самым большим ребенком стал мальчик весом 5630 граммов», — уточнили в перинатальном центре.
Напомним, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.
В состав центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и краевой перинатальный центр.