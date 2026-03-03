Первый вывозной рейс из Дубая в Новосибирск авиакомпания S7 выполнит 3 марта

Авиакомпания S7 Airlines запускает вывозные рейсы из Дубая после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ. Первый рейс, запланированный по маршруту Дубай — Новосибирск, будет выполнен на самолёте S7 5786. Вылет намечен на 18:00 3 марта по местному времени. Для дозаправки самолёт совершит техническую посадку в Анталье, Турция, — рассказали в авиакомпании.