Первый вывозной рейс из Дубая в Новосибирск авиакомпания S7 выполнит 3 марта

Авиакомпания S7 Airlines запускает вывозные рейсы из Дубая после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ. Первый рейс, запланированный по маршруту Дубай — Новосибирск, будет выполнен на самолёте S7 5786. Вылет намечен на 18:00 3 марта по местному времени. Для дозаправки самолёт совершит техническую посадку в Анталье, Турция, — рассказали в авиакомпании.

Источник: НДН.ИНФО

Также S7 Airlines направила запросы на выполнение рейсов из Дубая в Новосибирск с 4 по 5 марта. В случае одобрения все эти рейсы также будут включать техническую посадку в Анталье.

Приоритет в распределении мест на вывозных рейсах будет отдан пассажирам, чьи билеты были куплены начиная с 28 февраля.

Согласно данным онлайн-табло Толмачёво, во вторник, 3 марта, в 7:40 по местному времени в Новосибирске приземлился борт авиакомпании Flydubai, выполнивший рейс из курортного города в Сибирь.

Ранее мы рассказывали, что 4 марта в Новосибирске завоют сирены.

