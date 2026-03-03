Первый вывозной рейс из Дубая в Новосибирск авиакомпания S7 выполнит 3 марта

Также S7 Airlines направила запросы на выполнение рейсов из Дубая в Новосибирск с 4 по 5 марта. В случае одобрения все эти рейсы также будут включать техническую посадку в Анталье.
Приоритет в распределении мест на вывозных рейсах будет отдан пассажирам, чьи билеты были куплены начиная с 28 февраля.
Согласно данным онлайн-табло Толмачёво, во вторник, 3 марта, в 7:40 по местному времени в Новосибирске приземлился борт авиакомпании Flydubai, выполнивший рейс из курортного города в Сибирь.
