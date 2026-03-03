Холодную воду в Мирное в пригороде Хабаровска планируют вернуть вечером 3 марта

В микрорайоне «Солнечный город» села Мирное Хабаровского района, население которого на протяжении нескольких дней вынуждено находиться без качественного холодного водоснабжения, ситуацию стабилизировать пока не удалось. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».