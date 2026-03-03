Холодную воду в Мирное в пригороде Хабаровска планируют вернуть вечером 3 марта

В микрорайоне «Солнечный город» села Мирное Хабаровского района, население которого на протяжении нескольких дней вынуждено находиться без качественного холодного водоснабжения, ситуацию стабилизировать пока не удалось. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Специалистами МУП «Водоканал» проведена диагностика подземных трубопроводов специальным оборудованием. Выявлено отсутствие утечек жидкости. Это позволило приступить к следующему этапу восстановительных мероприятий.
Для нормализации водоснабжения специалисты МУП «Тополево» начали гидропневматическую промывку магистрального водопровода. После окончания процедуры предстоит промыть внутренние домовые коммуникации силами местных управляющих компаний. Рекомендуется проверить фильтры грубой очистки в домах жителей.
— В связи с проведением данных работ будет временно приостановлена подача холодной воды сегодня до 16 часов, — сообщил в своем телеграм-канале глава Хабаровского района Сергей Будкин.