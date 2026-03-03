В новосибирской школе звонки заменят музыкой Александра Зацепина

В Новосибирске школьные звонки на один день заменят музыкой композитора Александра Зацепина. 10 марта знаменитому земляку исполнится 100 лет, и в лицее № 12, где он когда-то учился, о начале и конце уроков будут напоминать его мелодии. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
«К юбилею в Новосибирске запланирована большая программа, и мероприятия будут проходить в течение всего года. Концерты, фестивали, творческие встречи состоятся в домах культуры, библиотеках и образовательных учреждениях города», — отметил Кудрявцев.
Зацепин родился в Новосибирске, учился в школе № 12 и в музыкальной школе № 1, которая сегодня носит его имя.