В новосибирской школе звонки заменят музыкой Александра Зацепина

В Новосибирске школьные звонки на один день заменят музыкой композитора Александра Зацепина. 10 марта знаменитому земляку исполнится 100 лет, и в лицее № 12, где он когда-то учился, о начале и конце уроков будут напоминать его мелодии. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.