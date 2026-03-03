Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирской школе звонки заменят музыкой Александра Зацепина

10 марта в новосибирском лицее № 12 вместо привычных звонков прозвучит музыка композитора Александра Зацепина: так школа отметит его 100-летний юбилей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске школьные звонки на один день заменят музыкой композитора Александра Зацепина. 10 марта знаменитому земляку исполнится 100 лет, и в лицее № 12, где он когда-то учился, о начале и конце уроков будут напоминать его мелодии. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«К юбилею в Новосибирске запланирована большая программа, и мероприятия будут проходить в течение всего года. Концерты, фестивали, творческие встречи состоятся в домах культуры, библиотеках и образовательных учреждениях города», — отметил Кудрявцев.

Зацепин родился в Новосибирске, учился в школе № 12 и в музыкальной школе № 1, которая сегодня носит его имя.