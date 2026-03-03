Новосибирская область оказалась в «красной зоне» недобросовестных действий в ОСАГО

Как указывается в отчетности регулятора, в субъектах, уже находившихся в красной зоне, фиксируется дальнейший рост проблемных индикаторов. В Новосибирской области показатель скользящего коэффициента выплат вырос на 28,3 п.п. и достиг 130,8%. Для сравнения, в Республике Ингушетия этот же индикатор подскочил на 210 п.п., до 506%.
Увеличилось в регионе и значения индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков — прирост составил 13,1 п.п. Кроме того, в области значительно выросло количество так называемых «токсичных» убытков: показатель прибавил 10,4 п.п. и теперь составляет 22,7%.
«В Новосибирской области ситуация остается сложной (суммарный риск вырос на 0,5 балла, до 7 баллов), значения всех показателей мониторинга существенно превышают среднероссийский уровень», — констатируют в Центробанке.
В тоже время средний размер выплаты по ОСАГО в области на 1 января 2026 года вырос со 142,6 тыс. руб. до 165,8 тыс. руб., что означает рост на 16,3% в годовом выражении. Этот показатель уже на 50% выше среднего уровня по России. Одновременно с этим частота страховых случаев увеличилась на 0,5 п.п., достигнув 6,6%, что превышает среднероссийское значение на 41%.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что ГУ МВД России по Новосибирской области борьбу с автоподставщиками одним из главных приоритетов работы.