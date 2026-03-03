Новосибирская область оказалась в «красной зоне» недобросовестных действий в ОСАГО

В тоже время средний размер выплаты по ОСАГО в области на 1 января 2026 года вырос со 142,6 тыс. руб. до 165,8 тыс. руб., что означает рост на 16,3% в годовом выражении. Этот показатель уже на 50% выше среднего уровня по России. Одновременно с этим частота страховых случаев увеличилась на 0,5 п.п., достигнув 6,6%, что превышает среднероссийское значение на 41%.