В Красноярском крае внедряют технологию записи к врачу с помощью ИИ

Центр информационных технологий в Красноярском крае заключает государственный контракт на оказание услуг по предоставлению сервисов автоматического обслуживания абонентов с использованием искусственного интеллекта и технологии синтеза и распознавания речи.
Документы об этом опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
В контракте сообщается, что услуги по автоматическому обслуживанию абонентов с помощью искусственного интеллекта и технологии синтеза и распознавания речи будут использоваться в следующих сервисах:
- «Запись на прием к врачу»;
- «Запись на вакцинацию»;
- «Вызов врача на дом»;
- «Запись на прием в МФЦ»;
- «Статус поданных заявлений в МФЦ»;
- «Статус поданных заявлений в УСЗН»;
- «Информирование об отключениях ЖКХ»;
- «Регистрация заявок ЖКХ»;
- «Прием- передача показаний приборов учета»;
- «Информирование по мерам социальной поддержки».
Контракт заключается с ООО «Авиационные технологии связи». По информации «СПАРК-Интерфакс», это московская компания, которая занимается разработкой компьютерного ПО. На ее сайте сказано, что компания имеет ПО «Виртуальный оператор», который имеет возможности обновленного ИИ и внесен в Реестр отечественного ПО.
Отметим, что оснастить сервисом автоматического обслуживания абонентов с технологией синтеза и распознавания речи и генеративных нейросетей для обработки и маршрутизации вызовов также планируют сервис Единого контакт-центра службы «112». Документы об этом опубликованы на ЕИС госзакупки.
По данным «СПАРК-Интерфакс», красноярское учреждение уже не первый год внедряет сервисы автоматического обслуживания абонентов с помощью технологий ООО «АТС». Ранее для работы с абонентами использовали систему интеллектуальной классификации, но для меньшего числа сервисов.
Напомним, в конце 2025 года губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство», где, как сообщает ТАСС, обратил внимание на кадровое обеспечение проектов технологического лидерства с учетом новых технологий, автоматизации и систем искусственного интеллекта.