В Красноярском крае внедряют технологию записи к врачу с помощью ИИ

Контракт заключается с ООО «Авиационные технологии связи». По информации «СПАРК-Интерфакс», это московская компания, которая занимается разработкой компьютерного ПО. На ее сайте сказано, что компания имеет ПО «Виртуальный оператор», который имеет возможности обновленного ИИ и внесен в Реестр отечественного ПО.