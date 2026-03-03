Паромное сообщение возобновилось между Владивостоком и южнокорейским Сокчо

Компания GNLST с 28 февраля восстановила паромное сообщение между южнокорейским портом Сокчо и Владивостоком, которое приостанавливалось в январе для проведения ремонта и профилактического обслуживания судна, сообщила пресс-служба МИД России во Владивостоке.
«Отремонтировав наиболее непрезентабельные помещения, установив развлекательные и массажных аппараты, а также новые шлюпки, компания планирует расширять бизнес, продавая туристический продукт “3 ночи, 4 дня во Владивостоке”», — говорится в сообщении.
В стоимость пакета входят билет на паром туда и обратно, питание на борту, проживание в гостинице, трансфер, услуги гида со знанием корейского языка и входные билеты в основные достопримечательности. Для рейсов в период с 28 февраля по 21 марта цена установлена на уровне 299 тысяч вон около 16,2 тысяч рублей, для рейсов с 28 марта по 25 апреля — 399 тысяч вон — 21,6 тысяч рублей.
С мая компания намерена запустить пакетный тур на 4 ночи и 5 дней с двумя ночами проживания во Владивостоке.
Напомним, что паром Владивосток-Сокчо возобновил перевозку пассажиров во вторник, 9 сентября. Путешествие в обе стороны по самому дешевому тарифу обойдется в 39 600 рублей на человека. Первые 60 туристов уже прибыли во Владивосток из Южной Кореи.