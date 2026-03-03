Паромное сообщение возобновилось между Владивостоком и южнокорейским Сокчо

В стоимость пакета входят билет на паром туда и обратно, питание на борту, проживание в гостинице, трансфер, услуги гида со знанием корейского языка и входные билеты в основные достопримечательности. Для рейсов в период с 28 февраля по 21 марта цена установлена на уровне 299 тысяч вон около 16,2 тысяч рублей, для рейсов с 28 марта по 25 апреля — 399 тысяч вон — 21,6 тысяч рублей.