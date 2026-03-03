Приморье свяжет Китай с Северным морским путем

Приморский край берет на себя роль ключевого звена в создании новой глобальной логистической схемы. Регион обеспечит работу Трансарктического транспортного коридора. Именно Владивосток рассматривается как отправная точка Северного морского пути. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Для реализации масштабного проекта в столице Дальнего Востока возведут новые глубоководные терминалы мощностью в один миллион контейнеров. Параллельно идет обновление международных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
«Интеграция Владивостока и наших коридоров в систему Трансарктического маршрута формирует для иностранных партнеров устойчивую альтернативу. Это позволяет нивелировать риски, связанные с загруженностью и нестабильностью южных направлений», — рассказал заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко.
Развитие логистики подкрепляют судостроением. В Большом Камне уже работает комплекс «Звезда», а во Владивостоке по поручению президента создадут еще одну крупнотоннажную верфь. Стратегию развития макрорегиона обсудили на заседании госкомиссии.
«Федеральные министерства должны проанализировать состояние дел и выработать предложения по развитию Арктики и Трансарктического коридора. На базе этих предложений мы будем готовить план реализации стратегии», — рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Власти рассчитывают, что комплексный проект свяжет добычу ископаемых, транзит грузов и развитие инфраструктуры в единую систему до 2050 года.