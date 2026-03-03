Хабаровчан бесплатно привьют от кори по месту жительства

По эпидемическим показаниям прививки делают детям от 1 года до 17 лет и взрослым до 35 лет включительно, если они не болели, не прививались, прививались однократно или не имеют сведений о вакцинации. Взрослым от 36 до 55 лет прививку делают, если они работают в медицинских, образовательных, торговых, транспортных, коммунальных и социальных организациях, а также вахтовики.