Хабаровчан бесплатно привьют от кори по месту жительства

В Хабаровске взрослым и детям рекомендуют проверить прививки от кори и при необходимости пройти вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Специфический иммунитет после детской вакцинации со временем ослабевает. Корь остаётся одной из самых заразных инфекций, поэтому надёжная защита возможна только при своевременных прививках. Плановая вакцинация детей проходит в 12−15 месяцев и повторно в 6 лет.
По эпидемическим показаниям прививки делают детям от 1 года до 17 лет и взрослым до 35 лет включительно, если они не болели, не прививались, прививались однократно или не имеют сведений о вакцинации. Взрослым от 36 до 55 лет прививку делают, если они работают в медицинских, образовательных, торговых, транспортных, коммунальных и социальных организациях, а также вахтовики.
Вакцинация против кори бесплатна в поликлиниках по месту жительства. Для взрослых и детей, не входящих в группу риска, прививку делают по желанию. В случае контакта с больным корью или при вспышке инфекции иммунизацию проводят экстренно в первые 72 часа.
Городская администрация рекомендует жителям уточнить статус прививок в поликлинике и пройти вакцинацию при необходимости. Это позволит защитить себя, детей и окружающих от тяжёлой инфекции.