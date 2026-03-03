Омскую спортивную арену на время превратили в почтовое отделение

«Открыточная акция вызвала огромный ажиотаж среди болельщиков. Более 15 кг “открытых писем” разлетелись менее чем за полтора часа. Открытки отправляли бесплатно по всей стране от Калининграда до Находки. Почтовые сотрудники, находившиеся на время акции на территории спортивной арены, проверили правильность заполнения всех адресных строк, наклеили марки, поставили календарный штемпель и передали послания в доставку», — сообщили УФПС Омской области.