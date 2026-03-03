Омскую спортивную арену на время превратили в почтовое отделение

Более 15 килограммов открыток с фотографиями легендарных хоккеистов разлетелись по всей стране 27 февраля, в день матча между принципиальными соперниками — омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». На время акции спортивная ледовая арена Омска превратилась в огромное почтовое отделение.
Ранее мы сообщали, что Почта России и омский хоккейный клуб «Авангард» подготовили совместную акцию, выпустив лимитированную серию почтовых открыток с фотографиями легендарных омских хоккеистов. Бесплатная раздача этой печатной продукции предусматривала немедленную отправку открыток своим родственникам и знакомым по всей России. На короткое время ледовая арена превратилась в большое почтовое отделение.
«Открыточная акция вызвала огромный ажиотаж среди болельщиков. Более 15 кг “открытых писем” разлетелись менее чем за полтора часа. Открытки отправляли бесплатно по всей стране от Калининграда до Находки. Почтовые сотрудники, находившиеся на время акции на территории спортивной арены, проверили правильность заполнения всех адресных строк, наклеили марки, поставили календарный штемпель и передали послания в доставку», — сообщили УФПС Омской области.
На уникальных открытках были изображены фотографии Игоря Никитина, Максима Сушинского, Владимира Ткачева, Андрея Разина и других великих хоккеистов, которые в разное время ярко отметились в хоккейных баталиях, выступая за омский клуб.
