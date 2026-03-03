Мошенник хотел лишить льготной земли приморских героев СВО

Ранее прокуратура добилась возврата муниципальной земли в собственность администрации ЗАТО Фокино, которую предприниматель попытался присвоить также по упрощённому порядку, на который у него прав не было. По незаконному решению представителя администрации вид разрешённого назначения участка был изменён нужным образом (причём процедура изменения заняла всего два дня), и предприниматель получил 600 гектаров земли на острове Путятин. Для создания видимости сделки администрация провела фиктивный аукцион. Уголовное дело по 286-й статье — превышение должностных полномочий.