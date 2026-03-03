Мошенник хотел лишить льготной земли приморских героев СВО

Мошенник оформил на себя землю по сфабрикованным документам в 2020 году. Эти документы дали ему право получить участок в особом порядке — без проведения торгов и по льготной стоимости. Земельную аферу он провернул с сообщниками, в отношении преступной группы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В процессе рассмотрения дела фигуранты добровольно возместили ущерб Находкинскому городскому округу в размере свыше 2,6 миллиона рублей. Обвинительного приговора им, тем не менее, избежать не удалось, его вынесли ещё в 2024 году. А в 2025 году по иску городского прокурора земельные сделки были признаны недействительными, участки возвращены в муниципальную собственность.
Эти 10 участков в посёлке Ливадия, который является популярным местом отдыха приморцев и других дальневосточников, сейчас переданы в собственность участникам военной спецоперации, один из которых носит звание Героя России.
Ранее прокуратура добилась возврата муниципальной земли в собственность администрации ЗАТО Фокино, которую предприниматель попытался присвоить также по упрощённому порядку, на который у него прав не было. По незаконному решению представителя администрации вид разрешённого назначения участка был изменён нужным образом (причём процедура изменения заняла всего два дня), и предприниматель получил 600 гектаров земли на острове Путятин. Для создания видимости сделки администрация провела фиктивный аукцион. Уголовное дело по 286-й статье — превышение должностных полномочий.