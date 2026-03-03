Врач рассказал, сколько раз в год нужно сдавать анализ крови

«Если человек чувствует себя хорошо и не имеет хронических заболеваний, достаточно сдавать общий анализ крови один раз в год — в рамках обычного профилактического осмотра. При наличии хронических болезней, во время беременности, в пожилом возрасте или при приёме определённых лекарств врач может рекомендовать более частый контроль», — сказал Никитин.