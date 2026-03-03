DM: у секретной базы в Неваде произошла серия загадочных землетрясений

Серия загадочных землетрясений была зарегистрирована в американском штате Невада возле секретной военной базы, которая также известна как «Объект 52», написала газета Daily Mail (DM).
«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — уточнило издание.
Отмечается, что «Объект 52» вместе с другим известным объектом — «Зоной 51» — входит в огромный испытательный комплекс в Неваде. Журналисты уточнили, что за сутки Геологическая служба США зарегистрировала в этом районе 16 землетрясений, магнитуда которых была больше 2,5.
При этом за прошлую неделю рядом с «Объектом 52» было выявлено свыше 100 сейсмособытий с магнитудой от 1,0 до 3,0. Авторы публикации обратили внимание, что серии землетрясений возле полигона совпали по времени с началом военной операции США и Израиля против Ирана.
Кроме того, они отметили, что ядерные испытания «очень похожи» на естественные подземные толчки и способны спровоцировать небольшие афтершоки. Вместе с тем, как указывается в статье, американские власти не выпускали каких-либо уведомлений о возобновлении таких экспериментов. Журналисты также не исключили, что землетрясения имеют природный характер.
Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что приказал начать испытания американского ядерного вооружения «на равных» с другими государствам, у которых якобы есть такие программы.