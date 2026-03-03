Удар в сердце ВСУ: армия РФ жестко ответила за атаки на Новороссийск

В ночь на 2 марта 2026 года системы противовоздушной обороны РФ продемонстрировали свою эффективность, сбив над территорией страны 172 вражеских беспилотника. Наиболее интенсивные удары были направлены на Краснодарский край, где было уничтожено 66 дронов, а еще 67 обезврежены над акваторией Черного моря.