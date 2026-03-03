Удар в сердце ВСУ: армия РФ жестко ответила за атаки на Новороссийск

В ночь на 2 марта 2026 года системы противовоздушной обороны РФ продемонстрировали свою эффективность, сбив над территорией страны 172 вражеских беспилотника. Наиболее интенсивные удары были направлены на Краснодарский край, где было уничтожено 66 дронов, а еще 67 обезврежены над акваторией Черного моря.
Ответ не заставил себя долго ждать. В Кривом Роге — на родине Зеленского — этой же ночью полыхал пожар после удара по одному из предприятий.
Гибридная атака на Новороссийск.
Массированный налет БПЛА, к сожалению, не остался без последствий. В Новороссийске зафиксированы серьезные повреждения, а 7 человек получили ранения. Траектория движения вражеских дронов указывает на гибридный характер атаки.
«Все, что касается таких городов, как Новороссийск, Сочи, Туапсе, которые находятся прямо на побережье, то атаки на их носят исключительно гибридный характер. Прилетают дроны по воздуху и приплывают безэкипажные катера», — пояснил в разговоре с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Он уточнил, что беспилотники стартовали со стороны Одессы, обходя Крым, и что БЭКи также несли на себе дроны, в том числе самолетного типа, запускаемые в непосредственной близости от берега.
Удар возмездия по Кривому Рогу.
В ответ на агрессивные действия, российские вооруженные силы нанесли точечный удар по целям в Кривом Роге Днепропетровской области. Целью атаки стали объекты, имеющие непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу.
«Кривой Рог — это промышленный город с металлургией, родина Зеленского. Вполне вероятно, что били по промышленному военному предприятию. Сейчас много чего там может быть, в том числе производство беспилотников», — заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В Кривом Роге были повреждены одно из промышленных предприятий, что привело к возникновению нескольких крупных пожаров. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что как минимум 15 украинских БПЛА отработали по целям в Кривом Роге и Апостолово.
Кривой Рог является крупнейшим промышленным центром Украины, основу которого составляют предприятия горно-металлургического комплекса. В Кривом Роге действуют горно-металлургические предприятия, машиностроительные и ремонтные производства, а также лакокрасочные и иные заводы.
Несмотря на статус «стального сердца Украины», в начале 2026 года промышленность города работает в условиях жесткой экономии электроэнергии и сокращения экспортных мощностей.
Вздрогнул не только Кривой Рог.
Атаки на города, подобные Новороссийску и Сочи, демонстрируют стремление противника нанести ущерб гражданской инфраструктуре и создать максимальный резонанс. Наш ответ, напротив, направлен на конкретные объекты, имеющие стратегическое значение для ВСУ.
Удары по промышленным объектам в Кривом Роге направлены на ослабление военно-промышленного потенциала Украины.
Помимо Кривого Рога, российские БПЛА активно наносили удары по объектам в Харьковской и Сумской областях, где было зафиксировано 7 и 6 прилетов соответственно. Также взрывы гремели в Одесской области, Николаеве и Вознесенске.