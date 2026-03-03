Туристический автобус застрял по пути на «Медеу» в Алматы

Из-за крутого подъема и обледенелого заснеженного покрытия туристический автобус не смог продолжить движение и застрял. Пассажиров в салоне не было — все самостоятельно спустились в город на попутном транспорте.
На место оперативно прибыли силы Республиканского оперативно-спасательного отряда и подразделения пожарной службы МЧС РК. Спасатели вытянули многотонный транспорт из снежного заноса на очищенный участок дороги, используя технику повышенной проходимости и буксировочные тросы.
В МЧС напомнили, что при движении в горных районах зимой необходимо быть предельно внимательным, использовать зимнюю резину и соблюдать скоростной режим.