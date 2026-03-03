Москва
Пассажиры новосибирского метро стали чаще оплачивать проезд лицом

Оплата занимает буквально несколько секунд, что особенно актуально в часы пик.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирском метрополитене стремительно набирает популярность оплата проезда с помощью биометрии. В феврале было зафиксировано 12,7 тысячи таких транзакций — это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года, когда сервис только запустили.

Всего с момента запуска системы в ноябре 2025 года пассажиры оплатили проезд по лицу более 40 тысяч раз. Биометрические терминалы сегодня работают на всех станциях новосибирской подземки.

Оплата занимает буквально несколько секунд, что особенно актуально в часы пик и помогает сократить очереди у турникетов и ускорить проход пассажиров.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что в Новосибирской области могут ввести единый проездной на электричку и метро.