Пассажиры новосибирского метро стали чаще оплачивать проезд лицом

В новосибирском метрополитене стремительно набирает популярность оплата проезда с помощью биометрии. В феврале было зафиксировано 12,7 тысячи таких транзакций — это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года, когда сервис только запустили.
Всего с момента запуска системы в ноябре 2025 года пассажиры оплатили проезд по лицу более 40 тысяч раз. Биометрические терминалы сегодня работают на всех станциях новосибирской подземки.
Оплата занимает буквально несколько секунд, что особенно актуально в часы пик и помогает сократить очереди у турникетов и ускорить проход пассажиров.
