Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран использовал для атак по базам США новейшую ракету: подробности

NourNews: Иран запустил новейшую сверхтяжёлую ракету в сторону военных баз США.

Источник: Комсомольская правда

По данным агентства NourNews, Иран применил сверхтяжелую ракету нового типа для удара по объектам США на Ближнем Востоке.

В Telegram-канале агентства появилось видео пуска ракеты. Как уточняется в сообщении, удар наносился по американской базе в ближневосточном регионе.

«Иран запускает новую сверхтяжелую ракету», — говорится в сообщении агентства.

Агентство Fars ранее сообщило, что при ударе по американским базам Иран впервые применил гиперзвуковые крылатые ракеты «Фаттах-2». Как утверждают в Тегеране, боевая часть ракеты представляет собой гиперзвуковой планирующий блок с максимальной скоростью 15 Махов и дальностью действия до 1400 км.

В свою очередь журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффи рассказал, что для ударов по Ирану США впервые применили дроны-камикадзе.

Ранее стало известно, что число жертв удара США и Израиля по школе для девочек в иранском городе Минаб увеличилось до 57 человек. Еще 60 человек получили ранения.

Позднее Белый дом отреагировал на совместные атаки США и Израиля. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что военная операция по Ирану продлится столько, сколько потребуется. Тогда же американский глава признался, что не боится задействовать сухопутные войска в операции против Ирана.

Кроме этого, американский президент подверг критике европейских союзников по НАТО в связи с иранской проблемой. Американский лидер заявил, что никто из стран ЕС не оказал Вашингтону поддержки в противодействии разработке Тегераном ядерного оружия.

Сам МИД Ирана подчеркнул готовность страны к долгосрочной обороне от атак США и Израиля. Тогда же министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран отомстит США и Израилю за убийство верховного лидера Али Хаменеи. При этом Трамп сообщил, что у него есть три претендента на место руководителя Ирана.

Накануне Москва призвала вернуться к дипломатическому урегулированию вокруг Ирана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Ирану грозит схожая с Чернобылем катастрофа из-за манипуляций Запада.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше