Иран использовал для атак по базам США новейшую ракету: подробности

В Telegram-канале агентства появилось видео пуска ракеты. Как уточняется в сообщении, удар наносился по американской базе в ближневосточном регионе.
«Иран запускает новую сверхтяжелую ракету», — говорится в сообщении агентства.
Агентство Fars ранее сообщило, что при ударе по американским базам Иран впервые применил гиперзвуковые крылатые ракеты «Фаттах-2». Как утверждают в Тегеране, боевая часть ракеты представляет собой гиперзвуковой планирующий блок с максимальной скоростью 15 Махов и дальностью действия до 1400 км.
В свою очередь журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффи рассказал, что для ударов по Ирану США впервые применили дроны-камикадзе.
Ранее стало известно, что число жертв удара США и Израиля по школе для девочек в иранском городе Минаб увеличилось до 57 человек. Еще 60 человек получили ранения.
Позднее Белый дом отреагировал на совместные атаки США и Израиля. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что военная операция по Ирану продлится столько, сколько потребуется. Тогда же американский глава признался, что не боится задействовать сухопутные войска в операции против Ирана.
Сам МИД Ирана подчеркнул готовность страны к долгосрочной обороне от атак США и Израиля. Тогда же министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран отомстит США и Израилю за убийство верховного лидера Али Хаменеи. При этом Трамп сообщил, что у него есть три претендента на место руководителя Ирана.
Накануне Москва призвала вернуться к дипломатическому урегулированию вокруг Ирана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Ирану грозит схожая с Чернобылем катастрофа из-за манипуляций Запада.