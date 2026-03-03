Иран использовал для атак по базам США новейшую ракету: подробности

Сам МИД Ирана подчеркнул готовность страны к долгосрочной обороне от атак США и Израиля. Тогда же министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран отомстит США и Израилю за убийство верховного лидера Али Хаменеи. При этом Трамп сообщил, что у него есть три претендента на место руководителя Ирана.