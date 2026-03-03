После гибели Хаменеи Иран может бойкотировать чемпионат мира по футболу в США

Иранская футбольная федерация заявила: удары США и Израиля по Ирану не сулят добра чемпионату мира по футболу 2026 года в Северной Америке. Глава ФФИ Мехди Тадж отметил, что высокопоставленные чиновники оценят ситуацию перед принятием решения. Иран, обеспечивший квалификацию и попавший в группу с Бельгией, Египтом, Новой Зеландией, бойкот пока не объявлял, но подчеркнул: ответ обязательно последует.