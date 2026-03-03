После гибели Хаменеи Иран может бойкотировать чемпионат мира по футболу в США

Иранская футбольная федерация заявила: удары США и Израиля по Ирану не сулят добра чемпионату мира по футболу 2026 года в Северной Америке. Глава ФФИ Мехди Тадж отметил, что высокопоставленные чиновники оценят ситуацию перед принятием решения. Иран, обеспечивший квалификацию и попавший в группу с Бельгией, Египтом, Новой Зеландией, бойкот пока не объявлял, но подчеркнул: ответ обязательно последует.
Иранская футбольная федерация заявила, что бомбардировки страны военными силами США не сулят ничего хорошего чемпионату мира по футболу 2026 года.
Глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что атаки США и Израиля на страну не сулят ничего хорошего для чемпионата мира по футболу 2026 года, матчи финальной стадии которого должны пройти в Северной Америке, и высокопоставленные правительственные чиновники оценят ситуацию, прежде чем принимать решение о каких-либо действиях.
В минувшие выходные США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Иран должен был принять участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Хотя никаких предположений о возможном бойкоте финальных матчей со стороны Ирана не поступало, президент Иранской футбольной федерации Тадж заявил в ходе панельной дискуссии на иранском телеканале IRIB Channel 3, что террористическая агрессия против его страны окажет влияние на возможное решение по участию в ЧМ-26 в США.
«Точно сказать невозможно, но ответ обязательно последует, — сказал Тадж. — Эта ситуация, безусловно, будет изучена высокопоставленными спортивными чиновниками страны, и будет принято решение о дальнейших действиях».
«Но сейчас мы можем сказать лишь одно: из-за этого нападения и его жестокости, совсем не в наших силах смотреть на чемпионат мира с надеждой», — добавил он.
В прошлом году Иран обеспечил себе место в финальной части чемпионата мира в четвертый раз подряд, заняв первое место в группе А в третьем раунде азиатского отборочного турнира.
Иран в ходе жеребьевки финального этапа чемпионата мира попал в одну группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи иранской сборной на групповом этапе должны состоятся в Лос-Анджелесе и Сиэтле.