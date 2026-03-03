В Новосибирске замерили интенсивность движения по четвёртому мосту

Наибольший поток автомобилей фиксируется при въезде на мост с улицы Ипподромской, где в сутки проезжает от 10 до 12,5 тысяч машин. С площади Энергетиков на Центральный мост ежедневно въезжает от 8 до 10 тысяч машин, при этом большинство из них продолжает пользоваться Димитровским мостом.