Жизнь на паузе и звуки сирены: сибиряки рассказали о реалиях Израиля

Житель Хайфы, программист Игорь, рассказывает, что для местных жителей происходящее не является чем-то из ряда вон выходящим. По его словам, перехват ракет системами ПВО здесь происходит регулярно, а сигнал тревоги означает необходимость проследовать в бомбоубежище или специально укрепленную комнату. Он отмечает, что темп городской жизни заметно снизился: многие компании перевели персонал на дистанционную работу, а аэропорт приостановил рейсы. Несмотря на это, на улицах по-прежнему можно увидеть детей и взрослых, занятых повседневными делами.