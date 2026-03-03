Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жизнь на паузе и звуки сирены: сибиряки рассказали о реалиях Израиля

НОВОСИБИРСК, 3 марта, ФедералПресс. Новая волна эскалации на Ближнем Востоке вновь погрузила Израиль в режим повышенной готовности: по всей стране звучат сирены, оповещающие население о возможных ракетных обстрелах. Сибиряки, обосновавшиеся в этом государстве много лет назад, поделились своими впечатлениями о текущей обстановке.

Источник: Reuters

Житель Хайфы, программист Игорь, рассказывает, что для местных жителей происходящее не является чем-то из ряда вон выходящим. По его словам, перехват ракет системами ПВО здесь происходит регулярно, а сигнал тревоги означает необходимость проследовать в бомбоубежище или специально укрепленную комнату. Он отмечает, что темп городской жизни заметно снизился: многие компании перевели персонал на дистанционную работу, а аэропорт приостановил рейсы. Несмотря на это, на улицах по-прежнему можно увидеть детей и взрослых, занятых повседневными делами.

Как сообщила Юлия, проживающая на северном побережье Средиземного моря, звуки взрывов («бабахи») и вой сирен слышны почти ежедневно, однако прямых попаданий в непосредственной близости от нее зафиксировано не было.

«Защитные комнаты помогают пережить тревогу, однако жизнь действительно приостанавливается: сады и школы закрыты, люди испытывают стресс и панические реакции, но продолжают вести обычные дела, посещать магазины и поликлиники», — поделилась она наблюдениями.

Она добавила, что местные жители стараются сохранять относительное спокойствие и совмещают меры предосторожности с привычной рутиной.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше