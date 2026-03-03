Жизнь на паузе и звуки сирены: сибиряки рассказали о реалиях Израиля

Житель Хайфы, программист Игорь, рассказывает, что для местных жителей происходящее не является чем-то из ряда вон выходящим. По его словам, перехват ракет системами ПВО здесь происходит регулярно, а сигнал тревоги означает необходимость проследовать в бомбоубежище или специально укрепленную комнату. Он отмечает, что темп городской жизни заметно снизился: многие компании перевели персонал на дистанционную работу, а аэропорт приостановил рейсы. Несмотря на это, на улицах по-прежнему можно увидеть детей и взрослых, занятых повседневными делами.
Как сообщила Юлия, проживающая на северном побережье Средиземного моря, звуки взрывов («бабахи») и вой сирен слышны почти ежедневно, однако прямых попаданий в непосредственной близости от нее зафиксировано не было.
«Защитные комнаты помогают пережить тревогу, однако жизнь действительно приостанавливается: сады и школы закрыты, люди испытывают стресс и панические реакции, но продолжают вести обычные дела, посещать магазины и поликлиники», — поделилась она наблюдениями.
Она добавила, что местные жители стараются сохранять относительное спокойствие и совмещают меры предосторожности с привычной рутиной.