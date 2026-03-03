Новая поликлиника на ул. Судостроительной приняла первых пациентов

«Пациентов уже очень много. В первый день приняли около 500 человек, — отметил главный врач Красноярской межрайонной больницы № 3 Сергей Сульдин. — Конечно, для стабилизации работы, настройки всех систем и программ нам понадобится некоторое время. Пока могут возникать сложности с записью через портал “Госуслуги”, но до середины марта все слоты будут настроены, и проблем возникать не должно. Всей командой поликлиники обживаем здание, наводим красоту, выстраиваем потоки, чтобы медицинская помощь была максимально удобной и качественной для жителей!».