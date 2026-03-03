Аракчи назвал находящихся в отелях военных США законными целями Ирана

Американские военнослужащие, находящиеся в отелях на территории ближневосточных стран, являются такими же законными целями для Тегерана, как и американские военные базы, заявили в МИД Ирана. В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что целью атак не являются сами соседние страны.
«Мы не атакуем наших соседей, мы атакуем американские военные базы… Американские военнослужащие, укрывающиеся в отелях, не смогут избежать того, чтобы стать целью», — сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Ранее в КСИР заявили, что в результате удара по американским военным в Дубае погибли 40 человек.
Как полковник Баранец оценил уровень профессионализма военных ведомств США и Израиля, а также предпринятый Ираном в ответ на агрессию шаги, читайте здесь на KP.RU.
Что известно об ответной атаке Ирана по Израилю, читайте здесь на KP.RU.