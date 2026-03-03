Москва
В Тайшете суд взыскал 80 тысяч с работодателя погибшего электромонтера

Родственник погибшего обратился в транспортную прокуратуру за помощью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В мае 2025 года на железнодорожном предприятии в Тайшете произошел несчастный случай. Электромонтер проводил ремонтные работы и попал в движущиеся механизмы барабана крана. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, травмы оказались смертельными.

— Родственник погибшего обратился в транспортную прокуратуру за помощью. Он хотел, чтобы случай признали связанным с производством, и просил взыскать компенсацию морального вреда, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокурор подал иск. Тайшетский городской суд требования удовлетворил. Работодателя обязали выплатить брату погибшего 80 тысяч рублей.

