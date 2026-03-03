В СР предложили ввести единые правила присвоения звания «Ветеран труда»

«Присуждали его за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, науке, культуре, образовании, здравоохранении. В 90-е годы присвоение “Ветерана” передали регионам. В разных отраслях и территориях появились свои правила. Постепенно система оказалась настолько забюрократизированной, что теперь получить его крайне сложно даже тем, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в школе или в здравоохранении», — считает парламентарий.