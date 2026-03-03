В СР предложили ввести единые правила присвоения звания «Ветеран труда»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единые федеральные правила присвоения звания «Ветеран труда» и ежемесячно выплачивать каждому награждённому 10 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Проект федерального закона подготовлен в целях установления единых на территории Российской Федерации требований к присвоению звания “Ветеран труда” и введения федеральной ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в фиксированном размере с ежегодной индексацией», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что звание «Ветеран труда» необходимо вручать гражданам, награжденным советскими и российскими орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями СССР и президента России, а также тем, кто имеет региональные награды, звания и почётные грамоты.
«Или награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — добавил он.
Лидер партии рассказал, что, согласно проекту, звание также нужно предоставлять гражданам, начинавшим свою трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, а также всем россиянам со стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Кроме этого, по словам Миронова, предлагается установить ежемесячную выплату каждому «Ветерану труда» в размере 10 тысяч рублей.
Он напомнил, что в СССР такое звание учредили в 1974 году.
«Присуждали его за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, науке, культуре, образовании, здравоохранении. В 90-е годы присвоение “Ветерана” передали регионам. В разных отраслях и территориях появились свои правила. Постепенно система оказалась настолько забюрократизированной, что теперь получить его крайне сложно даже тем, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в школе или в здравоохранении», — считает парламентарий.
По его мнению, действующая система создает слишком много искусственных барьеров.
«Она ограничивает признание трудовых заслуг многих граждан с большим стажем. Нужны единые федеральные правила, при этом “Справедливая Россия” предлагает сохранить звания “Ветерана” и местные льготы всем, кто уже получил его в регионах», — заключил Миронов.