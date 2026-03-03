Многодетным семьям Приморья компенсируют проезд школьников в автобусах

В Приморье родители из многодетных семей могут вернуть деньги, потраченные на проезд детей в школу. Государство готово компенсировать расходы в размере до 1820 рублей в месяц на каждого ребенка. Мера поддержки работает в рамках нацпроекта «Семья». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Льгота распространяется на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере. Главное условие — транспорт должен быть оборудован терминалом для безналичной оплаты.
Получить помощь могут семьи, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. Однако есть исключение. Если третий или последующий ребенок родился после 1 июля 2024 года, справки о доходах не потребуются.
«Первые два месяца на карту приходит фиксированная сумма — 1820 рублей. Начиная с третьего месяца, возмещается только реально потраченные на билеты средства, но не больше установленного лимита», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья.
Важный нюанс: оплачивать проезд нужно именно пластиковой картой «Мир». Использовать телефон для оплаты в этом случае нельзя. Подать заявление на выплату можно в любом отделении МФЦ или через Региональный портал «Госуслуги».