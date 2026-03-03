Новые «Земские работники культуры» приедут в районы Хабаровского края

В Хабаровском крае в этом году трудоустроиться в районах по программе «Земские работники культуры» смогут 23 специалиста. Прием заявок на конкурс продолжается до 30 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работники, переезжающие в населенные пункты, в которых проживает до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату 2 млн рублей и должны отработать 5 лет. Специалисты, прибывшие в прошлом году, продолжают работу. В частности, в Ванинский район переехали 7 человек.
— Мне здесь нравится, поселок схож с тем, откуда я приехал, быстро адаптировался к местному климату. В целом выбирал из шести вариантов, но условия в Хабаровском крае были самыми оптимальными. У меня 22 ученика. Думаю, что эта программа, реализованная по инициативе Президента страны Владимира Путина — одна из лучших федеральных программ, так как она поддерживает работников культуры. Это не только финансовая поддержка, но и творческая, она позволяет совершать большой обмен творческим, культурным и жизненным опытом, — рассказал преподаватель по классу гитары Детской школы искусств поселка Монгохто Денис Сотпа, переехавший из Республики Тыва.
Программа «Земские работники культуры» отвечает задачам президентского нацпроекта «Семья» и позволяет решать кадровые вопросы в районах. Подробнее узнать о ней и ознакомиться с перечнем документов можно на официальном сайте министерства культуры края и по телефону 8 (4212)31−57−01.
Напомним, ранее семья «земских культработников» по госпрограмме переехала в Ванинский район из Забайкалья.