Новые «Земские работники культуры» приедут в районы Хабаровского края

— Мне здесь нравится, поселок схож с тем, откуда я приехал, быстро адаптировался к местному климату. В целом выбирал из шести вариантов, но условия в Хабаровском крае были самыми оптимальными. У меня 22 ученика. Думаю, что эта программа, реализованная по инициативе Президента страны Владимира Путина — одна из лучших федеральных программ, так как она поддерживает работников культуры. Это не только финансовая поддержка, но и творческая, она позволяет совершать большой обмен творческим, культурным и жизненным опытом, — рассказал преподаватель по классу гитары Детской школы искусств поселка Монгохто Денис Сотпа, переехавший из Республики Тыва.