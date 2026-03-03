Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 марта

Этот день станет для Тельцов испытанием стойкости и умения оставаться невозмутимым среди бурлящего водоворота мелких раздражителей. Коллеги, близкие и знакомые попытаются вынудить вас включиться в чужие проблемы и принять участие в драматичных ситуациях. Но мудрость заключается в том, чтобы установить четкие границы и отказаться от участия в чужой суете. Отфильтруйте, что действительно заслуживает внимания, а что является пустой тратой сил.