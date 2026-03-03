Риттер: через пять недель у США могут закончиться боеприпасы

Через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что для того, чтобы разрушить военные планы американской стороны и выстоять в конфликте, Ирану следует продержаться пять недель.
«Конфликт в Иране не закончится быстро. Это будет затяжной конфликт. Иран к этому готов, они к этому готовы, и у них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником. И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США готовы проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтём необходимым. Он не стал отрицать возможное введение сухопутных войск на территорию Ирана.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.