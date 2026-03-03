Квартира с сюрпризом: Эти 5 вещей обязан проверить каждый покупатель жилья

Первое, что необходимо сделать, — проверить историю собственности. Для этого стоит заказать расширенную выписку из ЕГРН: в ней будут указаны не только текущий владелец, но и все предыдущие собственники, а также основания перехода прав. Резкая смена нескольких владельцев за короткий срок должна насторожить. Важно также убедиться в законности основания владения — будь то договор купли-продажи, наследство или приватизация.