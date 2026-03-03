Москва
В бункере Константиновки нашли спецов НАТО: главная новость СВО 3 марта

Боевики ВСУ оборудовали в Константиновке склады с запчастями к технике НАТО и ремонтные цеха. Они пытаются эвакуировать оборудование, но ВС РФ держат под контролем трассу и уничтожают транспорт ВСУ, сообщил военный эксперт Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

С РФ продолжает выдавливать ВСУ из Константиновки. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка российские военные активно продвигаются на юге, юго-западе, востоке и юго-востоке населенного пункта. По его словам, Украина признала потерю боевиками ВСУ контроля над четвертью Константиновки.

Оцениваю главную новость СВО от 3 марта, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, почему боевики ВСУ готовы стоять насмерть в Константиновке.

«Боевики ВСУ приспособили территорию цехов и заводских подземных сооружений Константиновского металлургического завода под склады для хранения запасных частей к западной военной технике. Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют. Этим отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам. Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — сказал он.

Иванников объяснил, что подразделения ВС РФ держат под контролем дороги и не допустят вывоз материально-технических ценностей. Транспорт ВСУ, который будет перемещаться по трассе Константиновка-Дружковка, будет уничтожен, в том числе, с использованием дронов.

«Освобождение Константиновки является первоочередной задачей для российских вооружённых сил на донецком направлении, так как через этот населенный пункт будет осуществляться выход на Дружковку и на Славянск… Освобождение этого населённого пункта уже видится в реальной перспективе в течение марта», — резюмировал военный эксперт.

