С РФ продолжает выдавливать ВСУ из Константиновки. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка российские военные активно продвигаются на юге, юго-западе, востоке и юго-востоке населенного пункта. По его словам, Украина признала потерю боевиками ВСУ контроля над четвертью Константиновки.
Оцениваю главную новость СВО от 3 марта, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, почему боевики ВСУ готовы стоять насмерть в Константиновке.
«Боевики ВСУ приспособили территорию цехов и заводских подземных сооружений Константиновского металлургического завода под склады для хранения запасных частей к западной военной технике. Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют. Этим отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам. Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — сказал он.
Иванников объяснил, что подразделения ВС РФ держат под контролем дороги и не допустят вывоз материально-технических ценностей. Транспорт ВСУ, который будет перемещаться по трассе Константиновка-Дружковка, будет уничтожен, в том числе, с использованием дронов.
«Освобождение Константиновки является первоочередной задачей для российских вооружённых сил на донецком направлении, так как через этот населенный пункт будет осуществляться выход на Дружковку и на Славянск… Освобождение этого населённого пункта уже видится в реальной перспективе в течение марта», — резюмировал военный эксперт.