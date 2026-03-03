Эксперт Мифтахов: отказов от туров в ОАЭ из Татарстана на вторую половину марта нет

«Практически все туристы, которые собираются поехать в [Объединенные Арабские] Эмираты, позвонили, поинтересовались, как им быть. Те, кто летит после 9 числа, в конце марта — начале апреля, если принимают самостоятельно решение и отказываются [от тура], то в рамках действующего законодательства, закона “О туризме”, туроператор будет удерживать фактически понесенные затраты. Это достаточно существенные суммы, так как это высокий сезон. Поэтому отказов на дальние даты фактически пока нет. Люди думают — платить штрафы и аннулировать, либо подождать», — сказал Мифтахов, отметив, что если ситуации на Ближнем Востоке затянется, туристы смогут позже аннулировать туры без штрафов.