Эксперт Мифтахов: отказов от туров в ОАЭ из Татарстана на вторую половину марта нет

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Массовых отказов от забронированных туров в ОАЭ из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства на вторую половину марта нет. Туристы предпочитают ждать, рассказал ТАСС президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов.
«Практически все туристы, которые собираются поехать в [Объединенные Арабские] Эмираты, позвонили, поинтересовались, как им быть. Те, кто летит после 9 числа, в конце марта — начале апреля, если принимают самостоятельно решение и отказываются [от тура], то в рамках действующего законодательства, закона “О туризме”, туроператор будет удерживать фактически понесенные затраты. Это достаточно существенные суммы, так как это высокий сезон. Поэтому отказов на дальние даты фактически пока нет. Люди думают — платить штрафы и аннулировать, либо подождать», — сказал Мифтахов, отметив, что если ситуации на Ближнем Востоке затянется, туристы смогут позже аннулировать туры без штрафов.
Он подчеркнул, что тем туристам, чьи вылеты запланированы до 9 марта, туроператоры предлагают аннуляцию без штрафа, выбор нового направления или сдвиг даты на более поздний срок.
Мифтахов также отметил, что с туристами, которые оказались в ОАЭ, ведется работа. «Если туристы оказались там в данный момент, основная задача — взаимодействие с местным туроператором, который осуществляет прием. Те туристы, которые находятся там по линии туроператоров, фактически все размещены в гостиницах», — сказал он.