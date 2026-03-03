Рыбакину включили в число фаворитов турнира в США

«Все равно стоит выбрать Соболенко — у нее есть оружие для игры. Если Рыбакина полностью здорова, то сейчас это две явные фаворитки. Они могут приблизиться к уровню Янника Синнера и Карлоса Алькараса, если продолжат так же, если только Кори Гауфф не найдет решения, а Швёнтек не вернет свою магию. Полагаю, Арина будет играть с настроем на реванш. Зная ее, думаю, Соболенко надеется встретиться с Рыбакиной по ходу турнира».