Рыбакину включили в число фаворитов турнира в США

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова рассказала, кого из теннисисток считает главными фаворитами турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, по ее словам, наивысшие шансы на победу в женском одиночном разряде имеют Арина Соболенко из Беларуси и казахстанка Елена Рыбакина.

«Все равно стоит выбрать Соболенко — у нее есть оружие для игры. Если Рыбакина полностью здорова, то сейчас это две явные фаворитки. Они могут приблизиться к уровню Янника Синнера и Карлоса Алькараса, если продолжат так же, если только Кори Гауфф не найдет решения, а Швёнтек не вернет свою магию. Полагаю, Арина будет играть с настроем на реванш. Зная ее, думаю, Соболенко надеется встретиться с Рыбакиной по ходу турнира».

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

Ранее Александр Бублик описал перелет в Лос-Анджелес из Дубая.

