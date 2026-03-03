Москва
Трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике погиб в зоне СВО

Мастер спорта международного класса Александр Чепиков, выпускник Брянского училища олимпийского резерва, погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в учебном заведении.

Чепиков был трехкратным призером чемпионатов России (две бронзы и серебро), чемпионом страны среди юниоров и серебряным призером молодежного первенства Европы. Он оставался самым сильным тяжелоатлетом в истории Брянской области.

— Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Сегодня он — Герой Отечества, чей подвиг бессмертен, — говорится в сообщении в Telegram-канале училища.